Рейдери ініціюють банкрутство ТОВ "ВАК "Нова Технологія"

Справа щодо рейдерського захоплення ТОВ "НВК "Техімпекс" набирає обертів. Кульмінаційним моментом стало ініціювання справи про банкрутство ТОВ "ВАК "Нова Технологія" - підприємства, що перебуває у власності Вікторії Ващіліної. Власне, на його виробничих потужностях ТОВ "НВК "Техімпекс" і здійснює свою діяльність.

Про це повідомили Цензор.НЕТ у "ВАК "Нова Технологія".

Як зазначається, справу щодо банкрутства ініціювали особи, пов'язані з ТОВ "НВК "Техімпекс". Формальним приводом стала нібито видача ТОВ "ВАК "Нова Технологія" на ім'я ТОВ "НВК "Техімпекс" фіктивного векселя на 5 млн. грн.

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Однак 26 жовтня 2022 року суд відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "ВАК "Нова Технологія".

Згідно із рішенням суду, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., який має сумнівну репутацію і зазвичай залучається в процедури, де номінально виконує обов'язки, а реальні рішення ухвалюють зовсім інші люди.

Окрім того, після відкриття провадження із фіктивними вимогами вже звернулися дві компанії, пов'язані з рейдерами, про нібито заборгованість на 15 млн. грн і 22 млн. грн.

У ТОВ "ВАК "Нова Технологія" акцентують увагу, що нині Кравченко Ю.М. та Терехов І.М. вчиняють дії по отриманню тотального контролю над банкрутством ТОВ "ВАК "Нова Технологія" на основі надуманих і безпідставних боргів.

Окрім того, 22.11.2022 року арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф. звертається до суду з клопотанням про відсторонення керівника ТОВ "ВАК "Нова Технологія" від посади. Він обґрунтовує це тим, що на його звернення нібито не реагують. Втім, у компанії нагадують, що адреса ТОВ "ВАК "Нова Технологія" розташована на ТОВ "НВК "Техімпекс", яке заблокувало доступ на цю територію і захопило всю документацію ТОВ "ВАК "Нова Технологія". При цьому, ні по телефону, ні електронною поштою Кучак Ю.Ф. не намагався зв’язатися із керівником ТОВ "ВАК "Нова Технологія". Розгляд цього клопотання про відсторонення було призначено судом на 12.01.2023 року.

Однак, Кучак 06.12 подає повторне клопотання про відсторонення керівника боржника від посади. Розгляд цього клопотання суд призначає вже за тиждень - на 14.12.2022, що, на думку ТОВ "ВАК "Нова Технологія", свідчить про відвертий поспіх у розгляді цих клопотань.

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"Мета таких дій Кучака Ю.Ф. не реальне бажання проводити процедуру банкрутства відповідно до законодавства, а, усунувши керівника, розірвати всі договори з його представниками, визнати позовні/кредиторські вимоги у ситуаціях, де це вигідно Кравченку Ю.М. та Терехову І.М., і відмовитися від таких – де це не в їхніх інтересах та максимально швидко завершити ліквідацію ТОВ "ВАК "Нова Технологія", прибравши у власність ТОВ "НВК "Техімпекс" всю власність ТОВ "ВАК "Нова Технологія", - резюмують у компанії.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що взяти під повний контроль компанію НВК "Техімпекс" намагаються співвласники Кравченко Юрій та Ігор Терехов. Як розповідав нашому виданню сам Ващілін, з моменту створення компанії у 2003 році і до 2011 року власниками компанії були він та його батько, однак внаслідок політичного тиску з боку тодішнього президента України Віктора Януковича, склад учасників ТОВ "НВК "Техімпекс" змінився: 50% участі продовжував мати Ващілін Є.В., інші 50% порівну між собою розділили Кравченко Ю.М. та Терехов І.М.

За словами Ващіліна, наприкінці 2019 року Терехов та Кравченко намагалися незаконно заволодіти його часткою в ТОВ "НВК "Техімпекс".

Так, 5 червня 2019 року прямуючи до Польщі у чергове відрядження, його було затримано на кордоні внаслідок оголошення його в міжнародний розшук на підставі рішення російського суду. Через підписку про невиїзд, він перебував на території Польщі до липня 2020 року. В цей час, за його словами, Кравченко та Терехов підробили низку документів та привласнили його часту в підприємстві.

Зауважимо, що ця ситуація вже спричинила резонанс у ЗМІ. Низка видань готує журналістське розслідування щодо рейдерського захоплення ТОВ "НВК "Техімпекс" та спроби ініціювати банкрутство ТОВ "ВАК "Нова Технологія". Цензор.НЕТ слідкуватиме за розглядом цієї судової справи та інформуватиме про її перебіг читачів.

Науково-виробнича компанія "Техімпекс" є одним з підприємств українського ВПК та з 2003 року займається ремонтом, модернізацією та створенням військової продукції.