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Якщо Україна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться, - Кулеба

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Якщо Україна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться, - Кулеба
В Україні не розуміють, чому німецький уряд вагається, коли йдеться про бойові танки, але водночас поставляє в Україну артилерію.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Чесно кажучи, ми не розуміємо цю лінію аргументації", - сказав Кулеба, додавши, що, якщо його країна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться - а це не в інтересах ні України, ні її західних партнерів.

Міністр зазначив, що Німеччина пообіцяла Україні подальші постачання зброї - але це не стосується бойового танка Leopard 2, про який неодноразово просив уряд у Києві.

"Такого рішення ще не прийнято, зобов'язань немає. Але ми над цим працюємо", - додав глава МЗС.

За його словами, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як сучасна система протиповітряної оборони IRIS-Т та зенітні установки Gepard.

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Топ коментарі

  • Vitaliy Holovka
    Це російський наратив тлумачення війни. Ця війна є результатом Оманського договору,метою якого є посилення автократичної влади як в Україні так і в Росії шляхом війни.

    Малий,середній бізнес який не буде співпрацювати з зеленою владою по їхній ідеї має бути вичищений шляхом відключень електроенергії,податковим навантаженням і т.д

    Ця влада використовую війну для особистого збагачення і для укріплення влади.

    Ще весною Спартц попереджала про можливі наслідки роботи російської агентури всередині Україні у вигляді Ярмака. Зараз вже бачимо наслідки.
  • Urs
    це ті, що три роки ігнорували армію, а тепер ця ж армія ставить на кін своє життя…
    Ми і самі знаємо, без кулебаб, що наша армія це наше ВСЕ!
  • Леонид Баранов
    З такими місцевими "аналітиками" Україні не потрібен зовнішній ворог.(((
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