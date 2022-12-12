У Мелітопольському районі лунали вибухи у школі, де ховались близько 150 російських військових
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У селі Майське вчора пролунали вибухи у місцевій школі. За попередніми даними, на момент вибуху там було близько 150 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Мелитополь.
"Кількість 200-х та 300-х противників уточнюється. Вчора також пройшла вдала спецоперація з ліквідації рашистської бази на території ТОВ "Політехніка" в районі села Пологи на Запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні
За точним наведенням підрозділу розвідки ССО "Бандерлоги" артилерія ЗСУ влучно і швидко відпрацювала мету.
"Близько 13.00 розвідники відстежили військове угруповання. А вже о 15:00 після серії прицільного вогню арти по цілі місцеві жителі спостерігали чорний дим над "Політехнікою", - додають в Telegram.
За попередніми даними, кілька одиниць техніки ворога перетворилося на підсмажений брухт, загинули десятки окупантів.