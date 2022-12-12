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Минулої доби окупанти вбили двох цивільних в Україні, шестеро осіб поранені, - ОП. ІНФОГРАФІКА

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Минулої доби окупанти вбили двох цивільних в Україні, шестеро осіб поранені, - ОП. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби, 11 грудня, від рук окупантів загинуло двоє цивільних в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 11.12.2022 (станом на 09:00 12.12.2022):

Донецька область - 1 загиблий, 3 поранених;
Запорізька область - 1 загиблий;
Харківська область - 1 поранений;
Херсонська область - 2 поранених.

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Минулої доби окупанти вбили двох цивільних в Україні, шестеро осіб поранені, - ОП 01

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