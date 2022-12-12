Родинам загиблих у бою захисників не виплачують компенсації через "зникнення безвісти", а зарплату не видають через "невстановлені причини зникнення", - Бутусов

Рідні українських захисників просять втрутитись у бюрократичну розбірку, оскільки їм не виплачують компенсації за загибель воїна, мотивуючи це "зникненням безвісти".

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Родини загиблих в бою не отримують виплати за загибель через те, що вважаються зниклими без вісті, а зарплату бійців не отримують, бо причини зникнення не встановлені, хоча є відео бою.

Після оприлюднення відео кривавої атаки бійців 56-ї бригади на Піски 5 вересня, до мене звернулась Тетяна Липитенко - мама одного з бійців, 27-річного Михайла Липитенка, розвідника бригади, мужнього та досвідченого воїна. Вона попрохала втрутитись у бюрократичну розбірку. Бійці, які не повернулись з тієї атаки, і чиї тіла не були евакуйовані, визнані зниклими безвісти", - розповів журналіст.

За словами Бутусова, родини з дітьми не отримують гроші, оскільки зниклий безвісти бюрократичною мовою означає ймовірну втечу, бо статус не визначений.

"І ні грошей за загиблих ні заплату за живих родини не мають. Вважаю за необхідне, що Міноборони та ЗСУ навели лад у роботі з родинами зниклих бійців. Їм потрібна увага та потрібно визначити особливий статус - "зник безвісти при виконанні бойового завдання через неможливість евакуації". Бо не можна ставитись до воїна як до самовільно залишивших частину.

Це має означати, що воїн вирушив на бойове завдання, і відповідальність за повернення на його командирах. І усе, що має належати бійцю та його родині має видаватись. Через певний час, наприклад 6 місяців, якщо даних про перебування нема, командування має ухвалити рішення про статус бійця - чи вважати його загиблим. А поки такого рішення нема - родина має отримувати кошти", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов також закликав нардепів розглянути питання та визначити ці процедури у законному порядку, оскільки рахунок зниклих йде на тисячі.

"Слава українським воїнам, які йдуть у бій за свій народ, ми мусимо зробити усе належне для їхніх родин, неприпустимо прирівнювати героів до дезертирів, і позбавляти родини допомоги взагалі", - підсумував він.

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