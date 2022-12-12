Повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. Але масової хвилі біженців не буде, - Кулеба
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Варіант повного блекауту в Україні досить реалістичний. Але навіть у цьому випадку українці не будуть масово залишати країну.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю каналу ARD, інформує Цензор.НЕТ.
"Масовані атаки Росії на об'єкти енергопостачання ставлять уряд та народ перед величезними проблемами, особливо взимку.. Щоб впоратися з цим, Україні потрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори", - зазначив Кулеба.
Повний блекаут в Україні, на думку Кулеби, є реалістичним сценарієм. Проте масового виїзду українців з країни через складну ситуацію взимку не очікується.Українці, скоріш за все, будуть виїжджати у сільську місцевість, де є можливість опалювати дровами.