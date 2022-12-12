Новини • Агресія Росії проти України

Повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. Але масової хвилі біженців не буде, - Кулеба

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Повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. Але масової хвилі біженців не буде, - Кулеба
Варіант повного блекауту в Україні досить реалістичний. Але навіть у цьому випадку українці не будуть масово залишати країну.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю каналу ARD, інформує Цензор.НЕТ.

"Масовані атаки Росії на об'єкти енергопостачання ставлять уряд та народ перед величезними проблемами, особливо взимку.. Щоб впоратися з цим, Україні потрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори", - зазначив Кулеба.

Повний блекаут в Україні, на думку Кулеби, є реалістичним сценарієм. Проте масового виїзду українців з країни через складну ситуацію взимку не очікується.Українці, скоріш за все, будуть виїжджати у сільську місцевість, де є можливість опалювати дровами.

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Кто мог свалить - тот уже свалил. Остались кто не может и кого не выпускают.
  • Літій Неоненко
    З України виїхали мільйони людей. Це не масово?Крім того, чоловіків то офіційно не випускають. Навіщо взагалі такі заяви? Чого ними можна домогтися?
  • Рудак Михайло
    Звичайно ж,в селах,під кожним будинком,на мешканців міст чекають заготовлені та висушені дрова.Нані чиновники живуть в світі де скумбрія по 8 гривень,і тому зовсім не уявляють як вижити в селі без електрики, без дров,і можливо без газу.
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