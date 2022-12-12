Негода спричинила аварійні відключення на Київщині. Повністю без світла 14 населених пунктів, - ДТЕК

12 грудня у Київській області спостерігається погіршення погодних умов.

Негода вже стала причиною аварійних відключень світла. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

Як зазначається, спеціалісти вже повернули світло у 20 населених пунктів, які були знеструмлені повністю та 57 - частково.

"Нині знеструмленими залишаються 14 населених пунктів повністю та 37 - частково. Через пориви вітру знеструмлені 22 лінії електропередачі 6-10 кВ повністю та 10 частково, 525 трансформаторних підстанцій. На місцях аварій працюють бригади, які роблять усе можливе, щоб повернути світло у кожну оселю. Ми направили всі сили та ресурси для боротьби зі стихією та повернення комфорту в кожну домівку нашого клієнта", - зазначають у ДТЕК.

За інформацією синоптиків, сьогодні в Київській області очікуються складні погодні умови. Прогнозуються дощ з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Пориви вітру до 12 метрів на секунду.

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