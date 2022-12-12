Євросоюз сьогодні розгляне санкції проти Ірану через репресії у країні та постачання дронів Росії

Країни-члени ЄС сьогодні розглянуть санкції проти Ірану у зв’язку із репресіями проти учасників протесту в цій країні та з огляду на постачання бойових дронів до Росії для їхнього використання в агресивній війні проти України, яке іранська сторона продовжує заперечувати.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Іран – це ще одне питання (порядку денного. – Ред.). В п’ятницю ввечері ми мали довгу розмову з міністром закордонних справ Ірану. Ви можете уявити, про що ми говорили. Я висловив засудження смертної кари, страту цих двох осіб. Розповів про санкції (проти Ірану. – Ред.), що будуть ухвалені сьогодні як з гуманітарних причин, так і внаслідок підтримки Іраном війни (Росії) в Україні. Іран продовжує говорити, що вони не поставляють дрони в Росію після початку війни, і вони не планують надсилати в Росію свої ракети. Ми будемо дивитися", - заявив високий представник ЄС.

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