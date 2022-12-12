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В енергосистемі значний дефіцит потужності. Ситуація ускладнена погодою, - "Укренерго". ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, за минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки - вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні. Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи.

"На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває", - йдеться у повідомленні.

Бригади "Укренерго", генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом).

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"Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням. Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення", - пояснюють у компанії.

В енергосистемі значний дефіцит потужності. Ситуація ускладнена погодою, - Укренерго 01

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Топ коментарі

  • NikolaevichOleg .
    Там писали, что ДТЕК не будут ремонтировать подстанции из-за того, что устарело все. А куда ж делись деньги за все эти годы? И не нужно забывать, что ДТЕК частная контора, которая сейчас делает модернизацию за счет ЕС. Вполне возможно, что не случайно бьют именно по их станциям.
    А не по водо - газораспределительным системам
  • Alex Alex 9d55ceb0
    Дефицита мощностей нет, на Ровенской и Хмельницкой большая часть блоков сейчас не задействована. Проблема в том что электричество от них не передать потребителю... трансформаторы на 750 и 300 КВ разрушены. Это основная проблема
  • K Raze
    значить на його лінії лікарня чи котельня чи підстанція. Напишіть скаргу російським окупантам в 1960й рік, що змушували українців будувати собі енергосистему через сраку
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