12 грудня до України прибуде заступник Генсека ООН з гуманітарних питань Гріффітс

Заступник Генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс зустрінеться з представниками українського уряду, гуманітарними партнерами ООН, а також з українцями, які постраждали від війни. Його візит триватиме до четверга, 15 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті ООН.

"Гріффітс оцінить ефективність гуманітарних операцій ООН та вивчить масштаб нових проблем, пов'язаних із пошкодженням інфраструктури на тлі різкого похолодання", - йдеться в повідомленні.

Під час візиту Гріффітс відвідає Миколаїв та Херсон. У Києві зустрінеться з офіційними особами та представниками неурядових організацій.

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