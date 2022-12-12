Новини • Війна

Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі від РФ, - МЗС Польщі

1 15610
Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі від РФ, - МЗС Польщі
Вважати, що Росія має право вимагати від будь-кого гарантій безпеки є стратегічною помилкою.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Надзвичайно важливо ні в якому разі не доводитися до таких міркувань, що Україна нібито поступиться якимись частинами своєї території Росії або що Росія має право чекати від будь-кого гарантій безпеки. Такі міркування - це просто стратегічна помилка. Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі від Росії", - наголосив він.

Також читайте: Євросоюз сьогодні розгляне санкції проти Ірану через репресії у країні та постачання дронів Росії

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Гарантії Безпеки Європи це Перемога України і повне знищення мордора
  • Tommy Lee
    Гаразд. Дасть вам кацапія гарантії безпеки. І що? Ви повірите? Смішно.
  • Envoy
    Они уже в вольере . Только с ядерным оружием .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини