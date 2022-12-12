Тривоги можуть оголошувати і під час застосування балістичних ракет, - Повітряні сили

На сьогодні існує кілька типів тривог, які можуть бути пов’язані і з повітряними загрозами, і з застосуванням балістичних ракет чи РСЗВ.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день є кілька типів тривог. Вона може бути пов'язана і з повітряними загрозами, і з інформацією, яка надходить з різних джерел, в тому числі від міжнародних партнерів щодо ракетної небезпеки, щодо можливого застосування балістичних ракет чи іншого озброєння. Повітряні тривоги також оголошуються, коли є інформація про застосування реактивних систем залпового вогню, як застосовує противних на сході України", - пояснив він.

Речник Повітряних сил вкотре наголосив, що у разі повітряної тривоги обов'язково потрібно дотримуватись правил безпеки та прямувати в укриття.

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