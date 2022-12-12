Із Зеленським обговорили відправку в Україну літаків МіГ-29, - глава МЗС Словаччини Качер

Словаччина готова, але ще не відправила в Україну винищувачі МіГ-29, це питання докладно обговорювалося з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив міністр закордонних справ Растислав Качер в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові зробити це. Ми говоримо з нашими партнерами НАТО про те, як це зробити. І сьогодні (8 грудня. - Ред.) у нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", - сказав він.

Глава МЗС зазначив, що 7 грудня Словаччина затвердила "пару тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29". Також він повідомив, що обговорював питання відправлення літаків із президентом України під час зустрічі.

"Але й із президентом Зеленським ми теж обговорили це досить докладно. І я думаю, що мені потрібно тримати у секреті, як це буде зроблено, щоб не ставити під загрозу. Але скажу, що сьогодні у нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний, думаю, це також скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні", - додав Качер.

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