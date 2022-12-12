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Країни G7 і ЄС допоможуть впровадити реформу містобудування, - Кубраков

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Країни G7 і ЄС допоможуть впровадити реформу містобудування, - Кубраков
Представників країн "Великої сімки" та Європейського союзу запросили до участі у втіленні в Україні містобудівної реформи, зокрема, до формування Містобудівної палати і розробки відповідних документів для її функціонування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це за підсумками робочої зустрічі з представниками посольств цих країн заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба відомства.

Під час зустрічі обговорювали ухвалення реформаторського законопроєкту #5655, який створить необхідні умови для цифровізації сфери будівництва та ефективного управління процесами відбудови, йдеться в повідомленні.

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"Попереду нас чекає багато змін у сфері містобудування, яка після об'єднання також належить до сфери відповідальності міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Зокрема, наступного тижня у Верховній Раді планується голосування законопроєкту #5655 – щодо цифровізації процедур у містобудуванні та автоматизації процесів. Філософія цього закону в усуненні чиновників з максимальної кількості процедур, особливо у питаннях видачі дозвільної документації. Таким чином, ми мінімізуємо корупційні ризики і значно покращимо бізнес-клімат у сфері будівництва", - цитує пресслужба віцепрем’єра.

Окрім цього, за його словами, суттєво посилюються інструменти притягнення до відповідальності порушників. "У створеній електронній системі кожне рішення учасників будівельного процесу матиме чіткий цифровий слід, а отже, нікому не вдасться уникнути відповідальності за незаконні дії", – додав Кубраков.

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Він також відзначив, що завдяки переведенню багатьох процедур в цифру широке коло зацікавлених сторін, в тому числі органи містобудування, регулятори, учасники ринку, зможуть моніторити хід виконання проєкту. Також він підкреслив, що у законопроєкті було враховано усі зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції в повному обсязі.

"Для нас важливо, що ключовий антикорупційний орган підтримує цю реформу. Ми розуміємо, що без відкритості та прозорості повноцінна реформа не вдасться. Цією реформою ми прагнемо нарешті перейти від командно-адміністративних типів відносин між державою, бізнесом та громадськістю до сервісних та клієнтоорієнтованих. Це особливо необхідно саме зараз, коли Україна готується до наймасштабнішої відбудови в історії Незалежності", – зазначив Кубраков.

За результатами зустрічі представників країни G7 та Євросоюзу запросили до спільної імплементації реформи у сфері містобудування, зокрема у створенні Містобудівної палати та низки нормативних актів, які забезпечать її роботу.

Нагадаємо, законопроєкт #5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" наразі готується до розгляду в другому читанні у Верховній Раді.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Для великого крадівництва непочатий край роботи.
  • Eques Patriam
    "напевно назавжди залишаться у такому стані" - все зруйноване війною буде зачищено. Як саме показує рф на прикладі Маріуполя, правда у нашому варіанті спочатку буде фіксація збитків для репарацій та відшкодування, пошук власників і т.п..

    Чи відбудують в таких же масштабах залежить лиш від доцільності. Якщо будуть жителі то так. Скоріше за все Україна стане Китаєм Європи, все вказує на те що теперішній Китай більше не буде промисловою площадкою планети. А виходячи з цього по всюди в Україні будуть побудовані індустріальні площадки щоб замінити китайське виробництво для ЄС. Для цих площадок треба буде ресурси, а тому не факт що шахти зникнуть, мені здається що скоріше за все їх замінять кар'єрами і більш ********* гірничими комплексами.

    "немає достатньо людських ресурсів" - якщо підходити з розумом то це дуже легко вирішується. Африканські країни з моменту незалежності яка у них настали лиш чуть швидше чим у нас потроїли своє населення і це при тому що у них немає що їсти та пити. Тому якщо треба буде для виробництва людський ресурс то це не проблема, хоча ми більше йдемо до повної роботизації та автоматизації.
  • Валентина Иващенко 1c6d3625
    Може спочатку всі сили та мозок потрібно кинути на завершеня війни??А тоді вже про відбудову?Чи ні??
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