Україна лишилась єдиною країною у світі, яка зупинила через ковід подання звітів політичними партіями і досі не відновила, - голова НАЗК Новіков

Верховна Рада обіцяє відновити обов’язкове декларування для чиновників та політичних партій.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

"В п’ятницю (2 грудня. - Ред.) пан Арахамія і пан Корнієнко пообіцяли, що такий закон буде винесений на голосування не пізніше січня. Закон, який відновить і декларування. Сподіваюсь, що він буде прийнятий", - зазначив Новіков.

"Якщо ми хочемо отримати мільярди доларів на відновлення України й на військову допомогу, що гарантує нашу перемогу в цій війні, ми маємо гарантувати нашим західним партнерам підзвітність органів державної влади. Бо на уряди наших партнерів є певний тиск - Росія використовує наратив, що Україна є державою, де не вибудувані механізми запобігання корупції, а тому не треба надавати нам допомогу. А партнерам треба пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається", - додав він.

За словами голови НАЗК, тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі.

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"Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти росію", - наголосив він.

У травні НАЗК поінформувало, що посадовцям під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації. Водночас після закінчення війни є три місяці, щоб надати відомості. На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення цього процесу. Раніше Корнієнко обіцяв, що декларування буде поновлено з квітня 2023. Водночас подання звітності партіями під приводом пандемії коронавірусу залишається заблокованим вже майже 3 роки.

"Україна лишилась єдиною країною у світі, яка зупинила через ковід подання звітів політичними партіям і досі не відновила. Це питання є критичним, тому що політичні партії фактично формують усі інші політики в державі", - підсумував він.

Інтерв'ю з Олександром Новіковим для Цензор.НЕТ читайте тут.

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