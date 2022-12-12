Новини

НАЗК проводить перевірку щодо Тимошенка через розслідування ЗМІ, - Новіков

12 59855
НАЗК проводить перевірку щодо Тимошенка через розслідування ЗМІ, - Новіков
НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ щодо користування автомобілями заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенком.

Про це голова НАЗК Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ", - зазначив він.

"Якщо ми хочемо отримати мільярди доларів на відновлення України й на військову допомогу, що гарантує нашу перемогу в цій війні, ми маємо гарантувати нашим західним партнерам підзвітність органів державної влади", - додав очільник НАЗК.

За словами Новікова, на уряди партнерів є певний тиск, оскільки Росія використовує наратив, що Україна є державою, де не вибудувані механізми запобігання корупції, а тому не треба надавати нам допомогу.

"А партнерам треба пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається. Тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі. Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти Росію", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з головою НАЗК Олександром Новіковим читайте за посиланням.

Нагадаємо, 1 грудня видання "Українська правда" опублікувало розслідування в якому розповіли, що заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко улітку цього року був помічений за кермом нового Porsche Taycan 2021 р. вартістю близько $100 тис. В матеріалі журналісти використовували фото з системи відеоспостереження "Безпечне місто".

Також читайте: Після розслідування ЗМІ про заступника глави ОП Тимошенка поліція відкрила провадження: На допит викликали експрацівника Кіберполіції

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Здєсь можна прибарахліцца. Внукам хватіт.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Тимошенко-це лише мала частка того всьго лайна якому байдуже на партнерів на ЗСУ та український народ який веде війну-свідченням цього є багато зашкварів усього того лайна...
  • volley
    Очікування: Якісь рухи щодо заступника голови ОП Тимошенка через його любов до гуманітарних авто та елітного житла і "поршів" від "невідомих бізнесменів". Реальність: "Поліція шукає, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто" (с) ................. А шо, так можна було?

    СМИ сообщают, что НАБУ получила информацию о возможной причастности должностных лиц ОПУ и депутатов партии "Слуга народа" к масштабному хищению гуманитарной помощи, сообщает внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

    По его словам, в схеме участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.

    "А Старух, Некрасова, Щербина, Анатолий Куртев и другие были только техническими. исполнителями", - сообщил Шевченко.

    Он заявил, что детали рассказывать не может из-за тайны следствия, но по его словам, зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, "получила свою высокую ответственную должность именно при согласовании Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее назначение никто другой, как Давид Арахамия".

    "Пока жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, там же с няней проживает сын Златы Некрасовой, там же проживает семья Вемира Давитяна, и т.д. - вместе воруют деньги, вместе живут, вместе отдыхают", - написал Шевченко в Facebook.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини