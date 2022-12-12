Нова Зеландія запровадила санкції проти 23 російських пропагандистів

Нова Зеландія запровадила санкції проти 23 осіб, які підтримують незаконне російське вторгнення на територію України та мереж, що стоять за дезінформаційними кампаніями.

Про це заявила глави МЗС Нової Зеландії Наная Махута, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін продовжує використовувати мережу медіаагентств і впливових коментаторів як частину своєї пропагандистської машини, щоб поширювати неправдиву інформацію та брехню як частину свого наративу про вторгнення в Україну", - сказала вона.

До нового санкційного списку Нової Зеландії потрапили міністр цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Максут Шадаєв, генеральний директор Першого каналу Костянтин Ернст і ключовий персонал російських ЗМІ, зокрема "ІнфоРос", "Південний фронт" і Фонд стратегічної культури.

"Особи, проти яких сьогодні введені санкції, мають прямий вплив на суспільне уявлення про незаконну та неспровоковану війну Росії. Вони сприяють створенню туману дезінформації, яка служить агресії Путіна проти територіального суверенітету України", - йдеться у заяві міністра.