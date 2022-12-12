Морпіхи за добу знищили сімох російських військових, три БМП та один танк

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу знищили три ворожі БМП, одну ББМ, один танк та сімох російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ВМС України повідомляють у фейсбуці.

"Минулої доби, 11 грудня, морські піхотинці знищили танк, 3 БМП та 4 окупантів", - ідеться у повідомленні.

Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого знищено трьох російських військових та бойову броньовану машину.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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