НАЗК ще з серпня перевіряло Дніпропетровську ОВА через мільярди на дороги фірмі фітнес-тренерки, - Новіков

Наслідком виділення керівництвом Дніпропетровської ОВА більше ніж півтора мільярдів коштів компанії "Будінвест інжиніринг" може бути крмінальна відповідальність.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

"Ми, починаючи із серпня цього року, проводили перевірку Дніпропетровської ОВА на предмет наявності конфлікту інтересів у діях її керівника", - зазначив Новіков.

До публікації НАЗК спонукала публікація журналістів проєкту "Наші гроші" від 9 серпня "Знайдені будівельники, яким держава заплатила понад 1 мільярд гривень. І це не на зруйновані будинки".

"Ми встановили, що перерахування здійснювалися на фірми, пов’язані зі співмешканкою пана керівника адміністрації. І потім ці матеріали були доєднані до матеріалів кримінального провадження, яке зареєстроване НАБУ", - зазначив Новіков.

Голова НАЗК також вказав, що Дніпропетровська ОВА перешкоджала НАЗК у проведенні цієї перевірки.

"Не надавали документи. Ми навіть склали адміністративний протокол на заступника керівника Максима Беспальчука", - розповів Новіков.

Він також пояснив, які можуть бути наслідки таких корупційних дій.

"Взагалі може бути два види відповідальності за наслідками конфлікту інтересів - адміністративна, якщо збитки не настали, і кримінальна, якщо збитки настали (а саме так НАБУ й САП на сьогодні кваліфікують цю справу)", - зазначив очільник НАЗК.

Інтерв'ю з головою НАЗК Олександро Новіковим для Цензор.НЕТ читайте тут.

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У листопаді журналісти одночасно видали два матеріали про те, що лише за час повномасштабного вторгнення Росії заплатила 1,5 мільярди гривень фірмі "Будінвест інжиніринг", яка належить навпіл фітнестренерці Яні Хланті, яка мала низку спільних подорожей закордон з керівником ОВА Валентином Резніченком, та менеджеру братів Дубинських, яких ФБР розшукує за фінансові махінації в США.

Журналісти також вказали на спільні подорожі Резніченка, Хланти та консультанта ОП з питань "Великого будівництва" Юрія Голіка.

Зокрема, відомо про їхню спільну подорож 5-6 жовтня 2021 року до Мюнхена (саме тоді український суд наказав Антимонопольному комітету розглянути заяву про "кришування" Укравтодором картелю шляховиків, але АМКУ так нічого і не зробив).

Також Голик літав окремо з Резніченком, і окремо з Хлантою. Крім того, він в одні і ті ж дати був у Відні разом з Павлом Чухном - менеджером братів Дубінських, який володіє другою половиною фірми "Будінвест інжиніринг" (49% належать Хланті).

"Наші гроші" нагадали, що Голик і Резніченко пов’язані досить давно: Резніченко був одним з топ-менеджерів "Українського медіа холдингу" Бориса Ложкіна, а Голик займався рекламою для "УМХ" на Луганщині.

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