НАЗК перевіряє Стефанчука через вибірковість у ставленні до депутатів, - Новіков

НАЗК здійснює перевірку щодо конфлікту інтересів у діях голови Верховної Ради Руслана Стефанчука

Про це голова НАЗК Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Ми перевіряємо й народних депутатів. Наприклад, в нас є звернення від депутатки "Голосу" про конфлікт інтересів у діях голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який начебто підписує заяви про відрядження одним депутатам, а іншим не підписує. Навіть у війну ми перевіряємо всі звернення", - зазначив очільник НАЗК.

Новіков розповів, що нещодавно НАЗК склало протокол щодо голови секретаріату одного з парламентських комітетів.

"Перельоти йому оформлювало підприємство, де працює його дружина. Вартість послуг, отриманих чиновником безкоштовно, становить сотні тисяч гривень", - зазначив голова НАЗК.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Новіковим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: Україна лишилась єдиною країною у світі, яка зупинила через ковід подання звітів політичними партіями і досі не відновила, - голова НАЗК Новіков