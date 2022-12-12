Росіяни б’ють безпілотниками вночі, сподіваючись уникнути ППО, – Ігнат
Під час першої атаки протиповітряна відпрацювала успішніше, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони застосовують відповідно до тієї обстановки, що змінилась на півдні країни, вони почали їх застосовувати з інших напрямків. Це східна частина узбережжя Азовського моря", – повідомив він.
Стосовно можливих ракетних ударів Ігнат зазначив, що противник не полишив планів їх завдавати. Росія розосередила свою авіацію, але загрози ще є.
"Все одно їм потрібні певні паузи, щоб накопичувати і планувати ті удари. Будемо готуватись і зустрічати ті удари, як це Повітряні сили роблять постійно", – заявив він.
Ігнат додав, що росіяни запускають дрони уночі, щоб знизити ефективність ППО. Тому для боротьби з ворожими БпЛА найкраще підходять ті засоби ППО, які мають радіолокаційну боротьбу – це ракетні комплекси, зокрема С300 та засоби, надані нашими партнерами – Gepard, IRIS-T.