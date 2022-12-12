Росіяни б’ють безпілотниками вночі, сподіваючись уникнути ППО, – Ігнат

Тактика Росії у застосуванні іранських дронів не змінилася, але тепер вони запускають їх не з півдня, а з інших напрямків. Після кількатижневої паузи ворог уже двічі здійснив масовані удари такими безпілотниками.

Під час першої атаки протиповітряна відпрацювала успішніше, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони застосовують відповідно до тієї обстановки, що змінилась на півдні країни, вони почали їх застосовувати з інших напрямків. Це східна частина узбережжя Азовського моря", – повідомив він.

Стосовно можливих ракетних ударів Ігнат зазначив, що противник не полишив планів їх завдавати. Росія розосередила свою авіацію, але загрози ще є.

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"Все одно їм потрібні певні паузи, щоб накопичувати і планувати ті удари. Будемо готуватись і зустрічати ті удари, як це Повітряні сили роблять постійно", – заявив він.

Ігнат додав, що росіяни запускають дрони уночі, щоб знизити ефективність ППО. Тому для боротьби з ворожими БпЛА найкраще підходять ті засоби ППО, які мають радіолокаційну боротьбу – це ракетні комплекси, зокрема С300 та засоби, надані нашими партнерами – Gepard, IRIS-T.