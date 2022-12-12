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Росіяни б’ють безпілотниками вночі, сподіваючись уникнути ППО, – Ігнат

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Росіяни б’ють безпілотниками вночі, сподіваючись уникнути ППО, – Ігнат
Тактика Росії у застосуванні іранських дронів не змінилася, але тепер вони запускають їх не з півдня, а з інших напрямків. Після кількатижневої паузи ворог уже двічі здійснив масовані удари такими безпілотниками.

Під час першої атаки протиповітряна відпрацювала успішніше, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони застосовують відповідно до тієї обстановки, що змінилась на півдні країни, вони почали їх застосовувати з інших напрямків. Це східна частина узбережжя Азовського моря", – повідомив він.

Стосовно можливих ракетних ударів Ігнат зазначив, що противник не полишив планів їх завдавати. Росія розосередила свою авіацію, але загрози ще є.

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"Все одно їм потрібні певні паузи, щоб накопичувати і планувати ті удари. Будемо готуватись і зустрічати ті удари, як це Повітряні сили роблять постійно", – заявив він.

Ігнат додав, що росіяни запускають дрони уночі, щоб знизити ефективність ППО. Тому для боротьби з ворожими БпЛА найкраще підходять ті засоби ППО, які мають радіолокаційну боротьбу – це ракетні комплекси, зокрема С300 та засоби, надані нашими партнерами – Gepard, IRIS-T.

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    справа не в тому що орки пускають бпла та ракети по нашій енергосистемі
    справа в тому що ми не знищили ні одної ТЕС
    ні одної розподільчої станції на території параші
    таких об,єктів на відстані пострілу гаубиці чи граду, не кажучи вже за наші бпла, близько 30ти
    жалко орків???
    не дозволяють "партнери"
    не дозволяє єрмак??? зеленський???
    нема чим????
    вимагаю пояснень....
  • Urs
    Юра, ППО\радару похєр - це день, чи ніч. А ТрО з кулеметами на станках - то не ППО, то просто пацани з кулеметами.
  • Сергій Коркмен
    Ігнат застосовує абревіатуру "ППО" в розумінні світоглядному: мовляв, це все, що викликає падіння збитих цілей - він філософ, це можна зрозуміти, бо й пацики зі стингерами, стрілами, голками - це теж "ППО"

    сьогодні свято цих героїв, що валять кацапню підручними засобами - просто з шанців
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