Російські військові заради розваги розстрілюють червонокнижних птахів на окупованій території Херсонщини, - Хлань

На окупованій частині Херсонської області ворог "розважається" тим, що знищує червонокнижних птахів, які перебувають на сезонній міграції.

Про це під час брифінгу заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупована лівобережна частина Херсонщини потерпає від дій окупантів. Арабатська Стрілка і всі санаторії на зараз — це військова база, куди приходять і ті, що йдуть з ротації, і ті, які прибувають як мобілізовані. Учора повідомляли що під час "чергового навчання" окупанти просто почали по узбережжю розстрілювати червонокнижних птахів. Арабатська Стрілка завжди була екологічною зоною. Там птахи, які мігрували сезонно, тобто, на зараз там здебільшого знаходяться білі лебеді. Окупанти заради розваги їх розстрілюють", - розповів Хлань.

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