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Російські військові заради розваги розстрілюють червонокнижних птахів на окупованій території Херсонщини, - Хлань

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Російські військові заради розваги розстрілюють червонокнижних птахів на окупованій території Херсонщини, - Хлань
На окупованій частині Херсонської області ворог "розважається" тим, що знищує червонокнижних птахів, які перебувають на сезонній міграції.

Про це під час брифінгу заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ

 "Окупована лівобережна частина Херсонщини потерпає від дій окупантів. Арабатська Стрілка і всі санаторії на зараз — це військова база, куди приходять і ті, що йдуть з ротації, і ті, які прибувають як мобілізовані. Учора повідомляли що під час "чергового навчання" окупанти просто почали по узбережжю розстрілювати червонокнижних птахів. Арабатська Стрілка завжди була екологічною зоною. Там птахи, які мігрували сезонно, тобто, на зараз там здебільшого знаходяться білі лебеді. Окупанти заради розваги їх розстрілюють", - розповів Хлань. 

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Топ коментарі

  • Літій Неоненко
    Всі світові захисники природи і тварин мовчать,хоча бачать,яка це війна і скільки природи знищено.
  • Чайка Київ
    Кацапська нежить нищить все, до чого може дотягтись.
  • Urs
    на Кинбурне калмыкомордва из АКМов херачит по пеликанам и фламинго. Выжившие будут в елатьме и чухломе рассказывать школьникам про запеченных на углях фламинго - готовить будущее поколение мародеров и убийц.
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