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Прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку наблизить військову поразку РФ, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

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Прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку наблизить військову поразку РФ, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Запорізький напрямок - важливий як для Сил оборони України, так і для ворога. Адже успішні дії ЗСУ на цьому напрямку означатимуть повне перехоплення ініціативи у війні.

Про це повідомив нардеп "Голосу", який боронить Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізький напрямок - перспективний для України у вирішенні стратегічних цілей війни. По-перше, ворог буде тримати цю територію. тому що це - дорога в Крим, за яку вони боролися. Але це наше Лівобережжя, яке ми підемо звільняти. Наш успішний наступ в напрямку Бердянська і Мелітополя, фактично може в перспективі означати, що для Росії війна буде програна, якщо ми розібʼємо там угруповання на дві частини, логістика однієї з яких буде повністю залежати від Керченського мосту. А в світлі останніх подій надійність мосту під великим питанням", - зазначив парламентар.

За словами Костенка, на політичному рівні для росіян втрата Запорізького напрямку означатиме ганебну поразку, яку не можна буде перекрити навіть захопленням Донеччини і Луганщини.

"Запорізький напрямок важливий і для нас, і для росіян. Зокрема, для ворога він важливий з точки зору оборони і наступальних дій. Бо захоплення Донецької і Луганської є в першу чергу питанням політичним, а не військовим", - підсумував нардеп.

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    А зараз наступ локальний, і взагалі він ще навіть не починався.
  • Роман Марушка 5978a8d4
    При звільнені лівого берега Росія втратить сухопутний коридор в Крим і водопостачання Крим знову буде заблоковано
  • Виктор Шевченко 5a819a45
    Рано об этом думать. На рождественские праздники в конце декабря орки попрут в масштабное наступление с вероятностью 99,99%. Сначала нужно будет его отбить.
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