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Якщо Путін помре, то війни не буде. Інституції зупиняться, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини, - Зеленський

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Якщо Путін помре, то війни не буде. Інституції зупиняться, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини, - Зеленський
Якщо російський диктатор Володимир Путін помре, то війна Росії проти України закінчиться, оскільки інституції країни-окупанта не працюватимуть.

Про це президент Володимир Зеленський заявив  у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Зеленського, необхідно констатувати, що великий відсоток росіян вірить Путіну.

"Це знаєте як: закрити вікно і сховатися від війни. Отряхніть це. От і все. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться" - сказав глава держави.

Він зазначив, що у разі смерті Путіна внаслідок хвороби чи нещасного випадку війни не буде, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини.

"Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою", - пояснив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін та його оточення перемогли росіян та їхній розум, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Олег Квиташ
    Якщо путін помре, росіяни без денацифікації "оберуть нового путіна" і війна продовжиться.
    Згадаймо які криваві війни вела московія при "демократичному Єльцені" у 90ті, та й зазіхання на українські території вони не приховували ще тоді.
  • Саша Лендєл
    Дурь видно в опу сьогодні хорошу завезли.
  • Алекс Скела
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