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Росія використовує проти України старі українські ракети, - ГУР

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Росія використовує проти України старі українські ракети, - ГУР
Росія під час масованих обстрілів використовує українські крилаті ракети Х-55, які було передано в рамках Будапештського меморандуму.

Про це повідомив в інтерв'ю The New York Times заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

З жовтня, після масованих ракетних атак, українські розвідники серед завалів почали виявляти дозвукові крилаті ракети Х-55, які були виготовлені в 1970-х роках для несення ядерної боєголовки.  Водночас боєголовка була вилучена, а баласт доданий, аби замаскувати факт того, що вона не несе корисного навантаження.

Також розвідники з'ясували, що вищезгадані ракети були виготовлені на українському збройовому заводі.

За словами Скібіцького, ракети найімовірніше, були частиною зброї, яку Україна передала Росії ще у 1990-х роках в рамках міжнародної угоди, спрямованої на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності країни.

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Ракети Х-55 росіяни використовують як приманку для української ППО. 

"Спочатку запускається ракета Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль", - відзначив Скібіцький.

Після спрацювання ППО, російські бомбардувальники запускають більш сучасні ракети з руйнівними боєголовками. Зазначається, що в рамках Будапештського меморандуму, Україна погодилася відмовитися від свого ядерного арсеналу - третього за величиною у світі на той час й передала Росії в обмін на гарантії безпеки.

"Всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 також були передані. Зараз з цих бомбардувальників вони застосовують проти нас ракети Х-55. Було б краще, якби ми їх передали США", - сказав Скібіцький.

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Топ коментарі

  • Alex Bylim acfe5d4d
    за це треба питати підарів тіпа кравчука і кучми і вісіх інших, і ***** шо це було багато років назад, то була зрада
  • Андрій Саган
    Насколько нужно ыбло быть убогими людьми и так нелюбить свлю страну,чтобы отдать приктически 100% защиту от вторжения на твои земли за даром? И тут еще находяться личности которые расказывают и уверяют что то что было это не важно,главное что есть сейчас.... а я им отвечу,если бы тогда оставили ядерное оружые,то сейчас не было бы войны и размышлений а что же теперь делать
  • Підлога Маккартні
    Год войны почти, почему зеленое мудачье не делает ракеты? Неужели так сложно или нам тупо запретили?
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