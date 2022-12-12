У Білорусі медикам вручають повістки, - DW

У Білорусі проводять перевірку даних військовозобов’язаних медичних працівників. Їм приходять повістки до військкоматів, їхніми даними цікавляться у родичів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на власні джерела та координаторку білоруського правозахисного Фонду медичної солідарності Лідію Тарасенко.

Повідомлення про те, що у Білорусі медикам активно вручають повістки на збори, з'явилося 5 грудня у телеграм-каналі "Білі халати", зазначає видання. "Під призов потрапляють навіть жінки – як лікарі, так і медсестри. Термін на збори – від 10 днів. Також військкомат уточнює розмір одягу та взуття медпрацівників. Відомі випадки, коли медиків цілими відділеннями приписували до військової частини", – йдеться в повідомленні.

Інформацію про перевірку даних медпрацівників агентству на умовах анонімності підтвердили кілька людей. За їхніми словами, у військкоматах у медиків запитують про місце роботи, нові адреси, телефони, родичів, стан здоров'я.

"Ми точно не знаємо, скільком лікарям прийшли повістки, але вони приходять у всіх містах, починаючи від великих столичних поліклінік і закінчуючи найменшими районними лікарнями", – сказала координаторка Фонду медичної солідарності.

За її словами, людей викликають на збори, деяким видають так звані мобілізаційні розпорядження, "тобто медики отримують вказівки, куди їм треба з'явитися у разі оголошення мобілізації".

Тарасенко зазначає, що отримання припису "накладає певні зобов'язання, ці люди у разі мобілізації не зможуть виїхати з країни".

"Не хочеться бути алармістом і говорити, що це обов'язково станеться, але навіщось це робиться. Також зараз на базі Білоруської медичної академії післядипломної освіти проходять курси з військово-польової хірургії", – сказала правозахисниця.

На запитання про те, як у військкоматах пояснюють те, що відбувається, вона відповіла, що "найчастіше ніяк не пояснюють, кажуть, що це "стандартна процедура".

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