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У Білорусі медикам вручають повістки, - DW

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У Білорусі медикам вручають повістки, - DW
У Білорусі проводять перевірку даних військовозобов’язаних медичних працівників. Їм приходять повістки до військкоматів, їхніми даними цікавляться у родичів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на власні джерела та координаторку білоруського правозахисного Фонду медичної солідарності Лідію Тарасенко.

Повідомлення про те, що у Білорусі медикам активно вручають повістки на збори, з'явилося 5 грудня у телеграм-каналі "Білі халати", зазначає видання. "Під призов потрапляють навіть жінки – як лікарі, так і медсестри. Термін на збори – від 10 днів. Також військкомат уточнює розмір одягу та взуття медпрацівників. Відомі випадки, коли медиків цілими відділеннями приписували до військової частини", – йдеться в повідомленні.

Інформацію про перевірку даних медпрацівників агентству на умовах анонімності підтвердили кілька людей. За їхніми словами, у військкоматах у медиків запитують про місце роботи, нові адреси, телефони, родичів, стан здоров'я.

"Ми точно не знаємо, скільком лікарям прийшли повістки, але вони приходять у всіх містах, починаючи від великих столичних поліклінік і закінчуючи найменшими районними лікарнями", – сказала координаторка Фонду медичної солідарності.

За її словами, людей викликають на збори, деяким видають так звані мобілізаційні розпорядження, "тобто медики отримують вказівки, куди їм треба з'явитися у разі оголошення мобілізації".

Тарасенко зазначає, що отримання припису "накладає певні зобов'язання, ці люди у разі мобілізації не зможуть виїхати з країни".

"Не хочеться бути алармістом і говорити, що це обов'язково станеться, але навіщось це робиться. Також зараз на базі Білоруської медичної академії післядипломної освіти проходять курси з військово-польової хірургії", – сказала правозахисниця.

На запитання про те, як у військкоматах пояснюють те, що відбувається, вона відповіла, що "найчастіше ніяк не пояснюють, кажуть, що це "стандартна процедура".

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Та ясно, що звідти вони полізуть. Не сьогодні, так завтра. А якщо не завтра, то післязавтра. Ось саме тому і треба діяти на випередження. До речі, це може нам допомогти "вирівняти" ситуацію з ракетними обстрілами. Якщо вони спробують щось подібне ще раз, можна завдати удар по території бульбостану. І попередити, що подібні "акції" будуть супроводжуватися знищенням бульбостанської інфраструктури. Всі їхні НПЗ, заводи з виробництва добрив, підприємства агропромислового комплексу. І не треба казати, зо бульбостан нейтральний. З їхньої території вже був наступ, отже вони є співучасниками агресії.
  • Старый зольдат
    К Новому Году пойдёт скотинка ************ на убой или после кацапского Рождества? Вот в чём вопрос!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вот для этого и требовалось "не настаиваем но и не возражаем" от западных партнеров, чтобы мы могли от всей души встретить белорашку и уверенно, с оттяжкой шмалять спокойно по белорашкиным аэродромах и базах с кацапскими войсками на *********** территории
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