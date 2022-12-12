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СБУ ідентифікувала шістьох російських генералів, які віддавали накази на захоплення українських міст на Харківщині

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СБУ ідентифікувала шістьох російських генералів, які віддавали накази на захоплення українських міст на Харківщині
Служба безпеки України, у співпраці з Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора, продовжує викривати воєнних злочинців країни-агресора. У результаті слідчих дій встановлено особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу зс рф, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України.

Як азначається, на початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на "прорив" державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області.

Крім цього, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій рф під час тимчасового захоплення частини регіону.

Слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.

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На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:

▪️ заступнику командуючого Західним військовим округом зс рф генерал-майору Трубієнку Т.М.;
▪️ командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;
▪️ начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;
▪️ командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;
▪️ командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору Авдєєву О.В.;
▪️ командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.

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Топ коментарі

  • Alexey Prus 9f3d4003
    а одному президенту параші підозра буде?
  • Berrimor Cute
    Трибунал вже судити буде, ідентифікація це питання не трибуналу, а попереднього слідства. Це якраз і треба зробити до початку трибуналу.
  • Тимофій Тимофеєв
    І кому це треба. Поки не змінеться влада в рф,
    все це до ........ Це питання трибунала, а буде він,
    чи ні, час покаже.
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