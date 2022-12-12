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Зеленський про загрозу ядерного удару: Путін боїться смерті. Не впевнений, що він готовий до цього

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Зеленський про загрозу ядерного удару: Путін боїться смерті. Не впевнений, що він готовий до цього
Російський диктатор Володимир Путін боїться смерті й любить життя, а тому не готовий застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, окупація Запорізької атомної електростанції - це вже серйозна ядерна загроза, яка може спровокувати небезпечні наслідки.

Він зазначив, що бачив Путіна та його бажання жити.

"Дуже любить це життя. Він навіть сидить за довгим столом, боїться захворіти на ковід чи ще щось. Це говорить про те, що він боїться смерті й любить життя. Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю", - сказав глава держави.

Зеленський вважає, що Путін розуміє, що якщо застосує ядерну зброю, то інші держави можуть зробити стосовно особисто нього "певні кроки".

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Чогось відразу згадується ця заява гундосіка
  • Вася Шевченко f77d76ba
    словоблудие...
    ***** боится смерти от рук своей челяди... и надеется в своем бункере пережить всех... даже ядерную зиму....
    и лопух или лох тот, кто пытался и до сих пор пытается в глазах ***** рассмотреть то человечность то страх смерти - в бельмах ничего не рассмотреть... только зря тратится время...
  • Julia legolas1
    Украiнцям треба навчитись вибирати президентiв.... Люди вибирали Головобородька, а справжнiй Зеленський називав неньку проституткою й говорив "какая разнiца"... Малорос,який не любив нiчого украiнського.
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