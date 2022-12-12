Масований обстріл Херсона: наразі відомо про двох загиблих і п’ятьох поранених

Херсон під масованим обстрілом російських окупантів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули.

"Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома. Херсонці, якщо чуєте звуки вибухів, негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

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