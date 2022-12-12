Війна закінчиться тоді, коли вся наша земля буде деокупована, - Зеленський

Війна Росії проти України закінчиться тоді, коли уся територія нашої країни буде звільнена від російських загарбників, а захисники вийдуть на міжнародно визнані кордони держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ніхто вам не скаже, скільки буде продовжуватись (війна. - Ред.). Я відповідальна людина і я розумію, що це значить для людей - почути, коли закінчиться війни. Тому що це головне питання. Відповідь повинна бути головною. Я не граю з такими речами", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що кінець війни для українців - це тоді коли ми відвоюємо свою землю і будемо на своїх кордонах.

Він додав, що кінець війни - це не заморозка конфлікту.

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"Це не значить, що не літають дрони, а десь там далеко вбивають людей. Війна не далеко, вона всюди, в кожній домівці. Війна закінчить тоді, коли вся наша земля буде деокупована", - сказав президент.