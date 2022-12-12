Після 24 лютого бурштинокопачі Рівненщини стали партизанами, - голова ОВА
7 76525
Після початку повномасштабного вторгнення РФ лісівники й бурштинокопачі Рівненської області почали допомагати українським військовим.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"У цій ситуації, як не дивно, вони були першими помічниками всіх військових. Вони всі стежки показали. Це готові партизани, які стали небайдужими громадянами", - зазначив Коваль.