Після 24 лютого бурштинокопачі Рівненщини стали партизанами, - голова ОВА

Після початку повномасштабного вторгнення РФ лісівники й бурштинокопачі Рівненської області почали допомагати українським військовим.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"У цій ситуації, як не дивно, вони були першими помічниками всіх військових. Вони всі стежки показали. Це готові партизани, які стали небайдужими громадянами", - зазначив Коваль.

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