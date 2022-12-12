Новини • Агресія Росії проти України

Після 24 лютого бурштинокопачі Рівненщини стали партизанами, - голова ОВА

7 76525
Після 24 лютого бурштинокопачі Рівненщини стали партизанами, - голова ОВА
Після початку повномасштабного вторгнення РФ лісівники й бурштинокопачі Рівненської області почали допомагати українським військовим.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"У цій ситуації, як не дивно, вони були першими помічниками всіх військових. Вони всі стежки показали. Це готові партизани, які стали небайдужими громадянами", - зазначив Коваль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Телеграм-канали розігнали паніку про евакуацію з Рівненщини. Підстав для цього немає, все спокійно, - ОВА

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • yehor sydorenko d253f44a
    самая наглая беспардонная "каста" людей которые считают что своими насосами могут выкачивать все что хотят из земли . Вооруженые ******** которых нужно судить всех как ОПГ с конфискацией имущества! Никто тебе незапрещает "камешек" откопать и принести домой.
    Но если ты копаеш тысячи тонн грунта и рушиш деревья ты такая же скотина как и русские .
    На месте полиции стрелял бы как бешеных собак без разбору !
    Твари!
  • Vik Tor 98802600
    риють бурштин тепер в касках та броніках, чи зі зброєю?
  • віктор федорович 31ee1569
    Бурштинова Сотня.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини