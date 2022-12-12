Росія має запас ракет на 3-5 масованих атак, - ГУР

Російська армія все ще має запас на здійснення трьох-п’яти хвиль масованих ракетних ударів по території України.

Про це в інтерв'ю The New York Times заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими підрахунками, у них (росіян. - Ред.) є ще ракети на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде по 80-90 ракет", - сказав він.

Представник ГУР МО також окреслив чотири загальні напрямки, з яких Москва намагається проникнути в небо України: направляючи ракети з Чорного моря на південь України, з району Каспійського моря на південний схід, з Росії на схід та з Білорусі на північ.

Під час великомасштабних атак, які включають приблизно 100 ракет, запущених з інтервалом у кілька хвилин, вони летять з усіх боків одночасно.

Скібіцький зауважив, що починаючи з жовтня, схема польоту російських бомбардувальників змінювалася. Нині вони вибирають обхідні маршрути, щоб уникати протиповітряної оборони й не потрапляти в повітряний простір України, що обмежує їхню ефективність.

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Зазвичай українська розвідка має приблизно годину після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти, перш ніж пілоти запустять ракети, додав він.