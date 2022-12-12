Україна сама вирішить, коли настане час для переговорів, - посол Німеччини Фельдгузен

Україна самостійно ухвалюватиме рішення щодо проведення переговорів з Росією про закінчення війни.

Про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Kyiv not Kiev", передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

"Я думаю, що мій уряд був дуже чітким щодо цього - і канцлер, і міністр закордонних справ. Вони чітко сказали, що за цих обставин, коли Росія бомбардує цивільну інфраструктуру, зараз немає сенсу вести переговори, і лише Україна вирішить, коли настане час для переговорів", - сказала Фельдгузен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передача Німеччиною Україні IRIS-T дуже мотивувала інших партнерів, - посол Фельдгузен