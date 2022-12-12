Законопроєкт про медіа потрібно зняти з розгляду ВР, оскільки він обмежує свободу слова та не відповідає вимогам ЄС, - "Національна асоціація українських медіа"

Законопроєкт "Про медіа" який не відповідає вимогам Європейської комісії і Ради Європи, обмежує свободу слова в країні, потрібно зняти з розгляду Верховної Ради України.

Про це у Facebook повідомила Голова правління Національної асоціації українських медіа, медіаюристка Тетяна Котюжинська, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що Єврокомісія за підсумками вивчення законопроєкту надала критичний висновок щодо невідповідності: 1)термінології законопроекту Директиві ЄС, що "становитиме проблеми" при приєднанні України до ЄС, 2)Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення критеріям незалежності і професійності, 3)співрегулювання вимогам ЄС.

"Свої зауваження направила і Рада Європи, особливо "лібералізувати регулювання онлайн-медіа та друкованої преси, а також надати додаткові гарантії від можливих зловживань при застосуванні санкцій (таких, зокрема, як блокування онлайн-медіа)", а також виконати зобов'язання узяті Україною на себе перед Радою Європи щодо перетворення державних ЗМІ у суспільні або приватні", - пояснила Котюжинська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому законопроєкт про медіа

"Натомість законопроект закріплює найгенебнішу практику керування медіа державними органами, пряме втручання держави у їх редакційну політику та призначення редакторів, впроваджує корупційні схеми у роботу державних медіа. Не враховано висновок Єврокомісії щодо надання права вирішального голосу органам співрегулювання медіа. Законопроект про медіа не передбачає переобрання Нацради, члени якої були обрані без прозорого конкурсу і не мають довіри медіаспільноти.

Через намагання нав’язати свою точку зору, авторами законопроєкту, підготовленого ще у 2019 році, було проігноровано звернення медіа-профспілки, журналістської і медійної організацій та журналістів провідних сайтів і блогерів, які мають підтримку мільйонів громадян, місцевих друкованих видань та загальноукраїнських телекомпаній", - наголосила вона.

За словами Котюжинської, Єврокомісія і Європарламент ставили вимогу перед Україною позбавитися впливу на медіа олігархічних груп, натомість цей вплив тільки посилено. Також вона назвала маніпуляціями останні заяви авторів про необхідність зміни застарілого законодавства.

Також читайте: ВР може ухвалити закон, що дозволить блокувати онлайн-ЗМІ, - Сюмар

"Законопроект змінює принципи Кодексу адміністративного судочинства: наразі держава є відповідачем, який доводить правомірність своїх дій, проект передбачає, що у випадку медіа, саме на них покладається обов'язок доводити свою невинуватість перед Нацрадою. Законопроект запроваджує блокування онлайн-медіа без рішення суду за надшвидкою процедурою. Нас, як і Єврокомісію і Раду Європи, непокоїть можливість проведення суду за два дні за зверненням Нацради і необмежене очікування справедливого суду за зверненням медіа і журналіста.

Законопроект 2693-д не наближає, а віддаляє Україну від членства в Європейському Союзі, оскільки він суперечить головним принципам Медіа Фрідом Акту, який оголошено Європарламентом для посилення журналістських прав та редакційної незалежності. Європа вже має у своєму складі "поганого хлопця", де збільшується державний вплив на медіа. Україні погана історія не личить", - додала Голова правління Національної асоціації українських медіа.

Також Котюжинська зазначила, що законопроєкт про медіа "готувався без журналістів, не враховує думку журналістів, направлений проти журналістів". А текст законопроєкту, який вноситься в зал для голосування, журналістські і медійні організації не бачили і не обговорювали.

Національна асоціація українських медіа закликає нардепів не ухвалювати законопроєкт 2693-д, виконати всі рекомендації Європейської комісії і Ради Європи, повністю врахувавши Медіа Фрідом Акт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий законопроєкт про медіа не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ, - Кравчук