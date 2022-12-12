ДТЕК шукає обладнання в ЄС для якнайшвидшого відновлення енергосистеми

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова шукає необхідне обладнання в країнах ЄС для якнайшвидшого відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.



"У нас є переважно контракти з європейськими компаніями. Це, наприклад, ABB, Siemens. Пріоритет - обладнання, яке може бути швидко доставлене", - повідомив він в інтерв'ю Forbes Україна.



З його слів, деяке обладнання ДТЕК уже поставила до України.



Також компанія активно закуповує обладнання у внутрішніх виробників.



"Ми в діалозі з Європейською спільнотою, іншими партнерами та європейськими енергокомпаніями. У нас є перелік обладнання, яке нам можуть надати. Думаю, що найближчими тижнями це обладнання має бути доставлене в Україну. Це резервне обладнання або вживане. Воно закриє наші потреби на 10-15%", - додав Салєєв.



Однак великих автотрансформаторів, на жаль, у цьому списку немає. Це обладнання потрібно купувати та виробляти.



Раніше в компанії заявляли, що за останні понад два місяці підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 18 разів. В результаті 24 працівники поранені, 3 загинули. Збитки від масованих терористичних ударів сягають мільярдів гривень.