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ДТЕК шукає обладнання в ЄС для якнайшвидшого відновлення енергосистеми

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ДТЕК шукає обладнання в ЄС для якнайшвидшого відновлення енергосистеми
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова шукає необхідне обладнання в країнах ЄС для якнайшвидшого відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв. 

"У нас є переважно контракти з європейськими компаніями. Це, наприклад, ABB, Siemens. Пріоритет - обладнання, яке може бути швидко доставлене", - повідомив він в інтерв'ю Forbes Україна.

З його слів, деяке обладнання ДТЕК уже поставила до України.

Також компанія активно закуповує обладнання у внутрішніх виробників.

"Ми в діалозі з Європейською спільнотою, іншими партнерами та європейськими енергокомпаніями. У нас є перелік обладнання, яке нам можуть надати. Думаю, що найближчими тижнями це обладнання має бути доставлене в Україну. Це резервне обладнання або вживане. Воно закриє наші потреби на 10-15%", - додав Салєєв.

Однак великих автотрансформаторів, на жаль, у цьому списку немає. Це обладнання потрібно купувати та виробляти.

Раніше в компанії заявляли, що за останні понад два місяці підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 18 разів. В результаті 24 працівники поранені, 3 загинули. Збитки від масованих терористичних ударів сягають мільярдів гривень.

Топ коментарі

  • Альтер Эго 9ddf884b
    Вообще вопрос интересный. ДТЭК-частная компания. Рано или поздно, возникнет вопрос( если уже не возник), кто будет платить за восстановление генерации. То же касается и облэнерго. Там вообще, на этой почве может возникнуть саботаж. Вон Бене Кременчук разбомбили, Беня и не торопиться его восстанавливать. В электрике -та же проблема. Но о ней все молчат.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    ДТЭК частная компания и никаких звиздюлей ей не надо, т.к. она заинтересована в прибыли, а вот УКрэнерго явно пасёт задних. Кроме всего прочего именно ДТЭК всячески третировалось со стороны Банковой которая административно придерживала платежи сей компании выданные не бюджетом, а именно ЕС на компенсацию разницы цены "зелёной" энергии!!! А сейчас, когда потери чрезмерны и явно не могут быть покрыты целиком из свободных средств ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО помогать ДТЭК а не звездюлины выписывать. Коль такой "умный" иди, восстанавливай разрушенное ЗА СВОЙ СЧЁТ не имея прибыли, набирай кредиты за бешеный процент зная зарание, что не сможешь потом его вернуть учитывая мизер прибыли и максимум расходов!!!
  • Александр Шевченко f718cc73
    А национализировать эту шаракину кантору ахметки случаем нельзя, как это было с бениным приватом? Почему я киевлянин должен содержать этого рыжего таракана донецкого и держать на плаву никому не нужный его футбольный клуб бомж шахтер скитающий по всей Украине, скидывая бабки за коммуналку электрики ахметке, а не государству Украина? Конечно гудок в свое время на оборудовании дэтека экономил и ставил старое в Киеве и Одессе, что теперь новые западные трансформаторы не подходят, а тем временем покупал дворцы и квартиры во Франции и Англии и скупал бразил для своей игрушки ФК шлактер. Даже у Суркиса, которого я как фанат Динамо тоже ненавижу со Львовоблэнерго проблем таких нет, как у ахметки с его дэтеком в Киеве и Одессе
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