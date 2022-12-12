США підтримали допуск спортсменів з Росії до Олімпіади-2024

Олімпійський і Паралімпійський комітет США (USOPC) підтримав ідею включити російських та білоруських спортсменів до літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо вони не виступатимуть під прапорами своїх країн або в їхніх кольорах.

Про це заявила голова правління USOPC Сюзанна Лайонс, пише Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Заява лідера USOPC послідувала за п'ятничним самітом у штаб-квартирі МОК у Лозанні, в якому взяли участь близько 20 найвищих олімпійських чиновників світу.

Учасники саміту погодилися повернути російських та білоруських спортсменів як нейтральні – "для збереження олімпійських ідеалів".

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"Попри те, що це залишає досить неприємний присмак у роті, і схоже, що ви зісковзуєте назад, це дійсно важливо для руху вперед, – сказала Лайонс. – Ми, як і раніше, підтримуємо український народ та українських спортсменів".

Наголошується, що на зустрічі у Лозанні були присутні лише національні олімпійські комітети США, Китаю та Росії.

За словами Лайонс, санкції МОК для спортсменів з РФ і Білорусі, включно з відсутністю прапора, гімну, кольорів або будь-яких інших позначень країн, для Парижа 2024 будуть суворішими, ніж санкції на зимових іграх 2022 в Пекіні.

"США підтримують пошук способу для спортсменів, які тренувалися для цього все своє життя, щоб вони могли повернутися та змагатися", – сказала Лайонс.

Як зазначається, минулого тижня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі могли брати участь в Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України продовжиться.

У WSJ нагадали, що на початку цього року МОК закликав спортивні федерації виключити російських та білоруських спортсменів із міжнародних змагань через вторгнення Росії, і США підтримали цю заборону.