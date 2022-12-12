В окупованому Мелітополі загарбники змушують місцевих мешканців обмінювати гривню на рублі, - Федоров

У Мелітополі "банк" загарбників міняє гривні на рублі, але видає застарі та фальшиві купюри. Таким же грошами окупанти видають зарплату своїм військовим та "матеріальну допомогу" місцевим мешканцям.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни закликають мешканців повністю відмовитися від гривні - кажуть, що із 1 січня вона не буде ходити. Тому приблизно місяць тому розпочали обмінний процес. Абсурдна ситуація - в російських банках можна здати гривню. Що стосується купюр старих зразків - то не лише це правда: місяць тому ми говорили, що у своїх банках вони почали видавати фальшиві рублі", - розповів Федоров.

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