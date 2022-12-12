Тисячі українських фахівців працевлаштують у Чехії для нарощування виробництва зброї

Найближчими місяцями Чехія прийме на роботу тисячі фахівців з України у свою збройну промисловість завдяки угоді, укладеній між прем’єр-міністром Чехії Петером Фіалою та президентом України Володимиром Зеленським у жовтні

Про це в інтерв'ю "Чеському радіо" повідомив заступник міністра оборони Томаш Копечний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Чехії просто не вистачає працівників з досвідом роботи у збройовій промисловості, тому кваліфіковані українські робітники та інженери стануть величезним благом для країни.

"Навпаки, це значно збільшить надходження до державного бюджету. Принадність у тому, що фінансуватиме його не чеська корона, а іноземні інвестори, і від цього чеська економіка та чеський народ стануть багатшими. І те, що наші союзники оплачуватимуть цей рахунок, є абсолютно неймовірною, справді історичною можливістю", - зазначив він.

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