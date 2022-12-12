Кулеба поквапив Євросоюз з військовою допомогою Україні: потрібна зброя для нових підрозділів

Україна потребує більшої кількості зброї та боєприпасів для перемоги та завершення війни справедливим миром і пропонує три способи підвищення цієї допомоги з боку ЄС і держав-членів.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у онлайн-виступі на Раді міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 12 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням пресслужбу МЗС.

"Україна здатна завершити цю війну перемогою і справедливим миром якомога швидше і зробить це за умови суттєвого підвищення підтримки з боку ЄС. Саме тому я закликаю вас суттєво підвищити військову допомогу для України", - заявив міністр.

Дмитро Кулеба назвав три способи посилення підтримки: надання більшої кількості зброї та боєприпасів, розширення Європейського фонду миру для фінансування закупівель зброї, швидке розгортання ліній виробництва, зокрема за участі українських підприємств, задля виготовлення боєприпасів.

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"Серед найбільш пріоритетних потреб - системи протиповітряної та протиракетної оборони, броньовані машини, зокрема на гусеницях, артилерія калібру 155 мм та боєприпаси до неї, та звісно, танки натівського зразка", - підкреслив він.

Міністр наголосив, що нещодавні успіхи України у звільненні територій на Сході та Півдні не мають слугувати "заспокійливим" для партнерів, адже Росія продовжує надсилати не передову мобілізованих, а Україна формує нові підрозділи, які треба укомплектовувати.

Дмитро Кулеба закликав надати Україні більше зброї вже до січня, збільшити Європейський фонд миру для фінансування військової допомоги для України, швидко розгорнути нові лінії виробництва боєприпасів, зокрема за участі українських підприємств.

Глава МЗС України подякував тим партнерам, які вже ухвалили важливі рішення щодо нових фінансових внесків, нових пакетів військової допомоги, створення ремонтного хабу, та інші кроки. Він висловив окрему вдячність за створення Місії ЄС з військової допомоги Україні.

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Дмитро Кулеба наголосив на необхідності протистояння наративу Росії про її нібито готовність до переговорів та неготовність України до дипломатії. У цьому контексті він нагадав про Формулу миру з десяти кроків, яку представив Президент України Володимир Зеленський. Міністр поновив запрошення європейським партнерам обрати елементи Формули миру, які вони готові втілювати разом з Україною, та працювати спільно над її впровадженням. Він підкреслив, що цей механізм матиме глобальне значення і залучить не лише європейські країни, але і держави Глобального півдня.