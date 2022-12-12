Міноборони Британії відкрите до постачання Україні далекобійної зброї, - Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що він "відкритий" до перегляду відмови від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо Росія продовжить завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це Воллес сказав у парламенті Британії, повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон у парламенті запитав Воллеса про можливе постачання Україні ракетних комплексів більшої дальності для знищення пускових установок безпілотників.

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"Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними. І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції, тоді я буду відкритий і подивлюся, що ми робитимемо далі", – відповів Воллес.