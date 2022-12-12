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Дуда про гарантії Путіну: "Ми не збираємося робити з Росією те, що він робить зі своїми сусідами"

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Дуда про гарантії Путіну: "Ми не збираємося робити з Росією те, що він робить зі своїми сусідами"
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росії гарантують, що ніхто не вбиватиме простих громадян і не нападатиме на цю країну.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дуду попросили прокоментувати слова президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну мають надати якісь гарантії безпеки, коли він повернеться за стіл переговорів.

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"Що ми можемо гарантувати Росії, так це те, що ні в кого немає наміру нападати на Росію, вбивати простих російських громадян. Ми можемо гарантувати це президенту Путіну – ми не збираємося робити з Росією те, що він робить зі своїми сусідами. І я гарантую це Росії", – відповів президент Польщі.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    ви може і не збираєтесь...а ми залюбки....
  • Вася Путлер
    а зря
  • Garry Dron 6973c752
    Вбивати челябінських і саратовських алкоголіків чи московських чокающіх кацапів радість ще та.
    Краще покарання для них це залишити їх живими і не випускати з їх кацапського гетто канцтабора.
    Хай як справжні андрофаги жеруть один одного по бухій лавочці.
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