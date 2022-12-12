Україна хотіла б отримати від Франції ЗРК SAMP-T і танки Leclerc, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 11 грудня, дав інтерв’ю французькому телеканалу LCI-TF1, в якому розказав, яку зброю Україна хотіла б отримати від Франції.

За його словами, першочергова потреба України – це системи протиракетної та протиповітряної оборони, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це зброя, яка захистить наше небо, закриє та врятує нашу інфраструктуру, життя наших цивільних. Це, безумовно, система Patriot, система IRIS-T, яку ми отримали від Німеччини, це система Crotale, яку ми отримали від Франції. У Франції ми просимо й очікуємо допомоги у вигляді системи [SAMP-T] Mamba, яка також нам допоможе боротися з іранськими дронами", – сказав прем'єр.

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Наступні пріоритети України, за словами Шмигаля, – це будь-які гаубиці натівського калібру 155 мм та артилерійські снаряди будь-яких калібрів.

"Ми просимо і танки також. Ми просимо й очікуємо танків натівського стандарту – це не тільки Leopard 2, це й американські танки Abrams. Якщо Франція зможе нам допомогти – ми будемо вдячні", – сказав Шмигаль.

На запитання ведучого, чи має він на увазі танки Leclerc, прем'єр відповів: "Безумовно".

Україна просить систему ППО SAMP-T з жовтня, але постачання залежить від трьох країн. SAMP-T був проєктом компаній із Німеччини, Італії, Франції. Стоїть на озброєнні двох останніх та в експортній версії у Сінгапурі.

Ці системи можна назвати європейським аналогом американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Вони здатні вражати у радіусі до 40 км балістичні ракети та 100+ км – аеродинамічні цілі (крилаті ракети, літаки).