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Україна хотіла б отримати від Франції ЗРК SAMP-T і танки Leclerc, - Шмигаль

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Україна хотіла б отримати від Франції ЗРК SAMP-T і танки Leclerc, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 11 грудня, дав інтерв’ю французькому телеканалу LCI-TF1, в якому розказав, яку зброю Україна хотіла б отримати від Франції.

За його словами, першочергова потреба України – це системи протиракетної та протиповітряної оборони, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це зброя, яка захистить наше небо, закриє та врятує нашу інфраструктуру, життя наших цивільних. Це, безумовно, система Patriot, система IRIS-T, яку ми отримали від Німеччини, це система Crotale, яку ми отримали від Франції. У Франції ми просимо й очікуємо допомоги у вигляді системи [SAMP-T] Mamba, яка також нам допоможе боротися з іранськими дронами", – сказав прем'єр.

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Наступні пріоритети України, за словами Шмигаля, – це будь-які гаубиці натівського калібру 155 мм та артилерійські снаряди будь-яких калібрів.

"Ми просимо і танки також. Ми просимо й очікуємо танків натівського стандарту – це не тільки Leopard 2, це й американські танки Abrams. Якщо Франція зможе нам допомогти – ми будемо вдячні", – сказав Шмигаль.

На запитання ведучого, чи має він на увазі танки Leclerc, прем'єр відповів: "Безумовно".

Україна просить систему ППО SAMP-T з жовтня, але постачання залежить від трьох країн. SAMP-T був проєктом компаній із Німеччини, Італії, Франції. Стоїть на озброєнні двох останніх та в експортній версії у Сінгапурі.

Ці системи можна назвати європейським аналогом американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Вони здатні вражати у радіусі до 40 км балістичні ракети та 100+ км – аеродинамічні цілі (крилаті ракети, літаки).

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Шмигаль хоч газети читає ?

    танк Леклерк: количество выпущенных, шт. 876 единиц
    це і для Франції мало
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    https://t.me/Ukraine_365News/42464

    В Сети появилось новое видео, на котором видно, как жители Сирии разных возрастов забрасывают камнями военную технику с Z-символами и флагами России.

    Машины оккупантов при этом при этом наращивали скорость, чтобы как можно быстрее прорваться сквозь группы сирийцев.
  • Влад Васильев 50719ab9
    ..заодно и испытают в реальных боевых условиях с противостоянием "2 армии" снизу...
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