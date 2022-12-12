Зеленський запропонував лідерам G7 три кроки, щоб прискорити настання миру в Україні

Президент Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв’язку перед лідерами країн G7, запропонував їм реалізувати три кроки, які, на його думку, прискорять настання миру в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Росія продовжує агресію - а отже, підтримка України має бути продовжена. Ми повинні зробити довгоочікувані кроки для прискорення настання миру. Їх три", - зазначив Зеленський.

Перший крок - "нова сила". "Україні потрібні сучасні танки, постійна артилерійська підтримка гарматами та снарядами. Нам потрібно більше ракетної артилерії та більше ракет далекої дальності. Чим ефективніші ми з такою зброєю, тим коротшою буде російська агресія", - наголосив президент..

Другий крок - "нова стійкість". "Ми повинні зберегти фінансову, енергетичну та соціальну стабільність наступного року. Якщо ми не програємо в цих аспектах, ми переможемо у всьому іншому", - вважає Зеленський.

Третій крок - "нова дипломатія". "Україна завжди вела переговорний процес і робила все, щоб зупинити російську агресію. Зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всього нашого народу та всіх наших територій", - зазначив президент.

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