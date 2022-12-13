Рада цього тижня планує прийняти законопроєкт 5655, який дозволяє будувати будь-які хмарочоси будь-де, - ЗМІ

Рада цього тижня планує остаточно прийняти законопроєкт 5655, який дозволяє будувати будь-які хмарочоси будь-де та відбирає у місцевої влади повноваження на господарювання у власних містах. Лобіює даний законопроєкт голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Про це пишуть "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

За даними видання прийняття законопроєкту планувалося на початку грудня, однак питання загальмувало через розгромний висновок Національного агентства з запобігання корупції. Однак, ввечері п’ятниці 9 грудня на сайті Ради оприлюднили понад дві тисячі нових правок до законопроєкту, які "зберегли його основні загрози і в плані корупції напередодні "Великої відбудови", і в плані наступу на децентралізацію".

За даними "Наших грошей", законопроєкт планують виставити на остаточне голосування цього тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдяки законопроєкту "Слуг народу" забудовники фактично контролюватимуть самі себе, а громадяни позбудуться можливості оскаржити будівництво

"Олена Шуляк вже два роки лобіює законопроєкт 5655. Перед вторгненням їй вдалось отримати позитивне голосування Верховної Ради у першому читанні. Однак численні новели законопроєкту були спрямовані на повне знищення будь-якої дієвої відповідальності забудовників за самочиненне будівництво. На це вказало Національне агентство з запобігання корупції. Через вторгнення тема була знята з порядку денного. Але восени 2022 року будівельні лобісти активізувались знову. На сайті партії "Слуга народу", яку очолює Олена Шуляк, було прозвітовано про підтримку законопроєкту Торгово-промислової палатою та Коаліцією "Українська Рада Бізнесу", до складу якої входять бізнес-асоціації різних галузей економіки", - зазначає автор матеріалу Юрій Ніколов.

"Якщо забудовник хоче поставити хмарочос у дворі вашого будинку або біля монументу "Батьківщина-Мати", то йому достатньо за невеличкий прайс отримати у одного чиновника містобудівні умови та обмеження (МУО) на цю ділянку. В цьому папірці може бути написано що завгодно, навіть якщо Київрада своїми рішеннями забороняє там щось будувати. Далі забудовник з цим папірцем починає будувати свій хмарочос. І місцеві мешканці та активісти просто не зможуть кудись пожалітись, бо повністю знищена процедура оскаржень беззаконня. А якби цікавитись самобудом вздумав якийсь чиновник, то для нього є інша відмовка. По законопроєкту 5655 у забудовника мали б перевірити наявність документу про містобудівні умови, а не його відповідність його вмісту діючим законам на цій території. І якби шукачу справедливості захотілось знайти винного чиновника, що видав лівий папірець з МУО, то це, згідно законопроєкту 5655, міг би зробити лише представник нового департаменту у Мінрегіонбуді. Який би у собі об’єднав всі можливі функції нагляду та контролю за забудовою в Україні", - пояснив журналіст, чим загрожує даний законопроєкт.

На бюрократичному рівні законопроєкт піддали критиці у Головному юридичному управлінні Верховної Ради (див. ГЮУ Ради висновки). Парламентські юристи прямо вказали, що "положення законопроєкту не узгоджуються з нормами Конституції та законів України".

Від архітектурної спільноти висловилась Анна Кирій, заступниця голови Архітектурної палати України: "Законопроєкт 5655 – реформа містоґвалтування".

Мери міст на слуханнях в стінах парламенту публічно і непублічно говорили нардепам про шкідливість їхньої ініціативи: "Законопроєкт №5655: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк продовжує проштовхувати інтереси великих забудовників"

Навіть в фракції "Слуга народу" виявились незгодні. Різко проти законопроєкту висловилась голова містобудівного комітету Анна Бондар: "Ризики зниження якості будівництва стають ще серйознішими, а заручниками будуть люди, які купують житло".

Національне агентство по запобіганню корупції за кілька днів до голосування зуміло розібрати корупційні ризики у новій версії 5655.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" конструктивно співпрацюють з нардепами ОПЗЖ, - Шуляк

"Тобто кількість і якість незгодних з цією новелою була занадто велика, аби Офіс президента міг традиційно проігнорувати проблему. Відтак ініціатори взяли паузу на врахування рекомендацій НАЗК. Та ввечері п’ятниці 9 грудня згенерували нову таблицю поправок на дві тисячі сторінок. Експерт Георгій Могильний проаналізував її та вказав, що нова версія все рівно залишилась корупціогенною", - зазначає видання.

"Якщо зрештою законопроєкт 5655 буде протягнуто через сесійну залу, то буде низка наслідків. За результатами спільного голосування буде нове підтвердження співпраці "Слуги народу" та недобитків ОПЗЖ, серед яких Дмитро Ісаєнко – важливий актор в тіньовій структурі управління будівельного ринку України. Може змінитись і ставлення західних донорів України до Володимира Зеленського. Зараз наша країна у війні проти Росії тримається виключно завдяки поставкам західної зброї та грошей. Але фінансувати "Велику відбудову" з корупційними правилами гри ніхто не підписувався. Скільки б Олександр Кубраков не закликав країни G7 та Євросоюзу до імплементації цієї "реформи", за наслідком якої його міністерство стане монополістом на значні корупційні ризики в будівельній галузі при проведенні "Великої відбудови". Адже у випадку прийняття 5655 в одному Міністерстві вирішуватимуться і питання розподілу коштів, і створення "зручної" нормативної бази, і контроль за її "правильним" виконанням по всіх напрямках", - резюмує Ніколов.