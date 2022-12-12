G7 продовжить допомагати Україні з ППО та військовим обладнанням, - заява за підсумками саміту

Країни "Групи семи" продовжать надавати Україні підтримку, необхідну їй для захисту від російської агресії.

Про це йдеться у спільному комюніке за результатами віртуального саміту G7 12 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Держави G7 продовжуватимуть допомагати Україні захистити себе, забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє та стримувати російську агресію відповідно до своїх прав, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй", - зазначається у документі.

У ньому підкреслюється, що країни Групи "продовжуватимуть координувати зусилля, щоб задовольнити нагальні потреби України у військовому та оборонному обладнанні, зосереджуючись безпосередньо на забезпеченні України системами протиповітряної оборони".

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Глави держав і урядів застерегли москву, що її безвідповідальна ядерна риторика є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї призведе до "серйозних наслідків".

Лідери G7 знову рішуче засудили захоплення та мілітаризацію Росією Запорізької атомної електростанції України, викрадення українського персоналу та жорстоке поводження з ним, а також умисну дестабілізацію її діяльності. Вони підтримали зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо створення зони безпеки.

"Загарбницька війна РФ повинна закінчитися. На сьогодні ми не бачили доказів того, що Росія віддана мирним зусиллям. Росія може припинити цю війну негайно, припинивши напади на Україну та повністю і безумовно вивівши свої сили з території України", - йдеться у комюніке.

У ньому вітається ініціатива Президента України Володимира Зеленського щодо справедливого миру.