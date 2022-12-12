Путін позбавляє мільйони українців води, електрики та тепла - це воєнний злочин, - Боррель

З огляду на нездатність отримати перевагу на полі бою, Путін почав завдавати удари по критичній інфраструктурі України, вирішив приректи мільйони українців на холод та темряву в умовах зими, що є злочином проти людства та воєнним злочином, який не може залишитися без покарання.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До нас приєднався міністр Кулеба, який проінформував нас про те, яким чином Росія перетворює на зброю зиму та низьку температуру. На жаль, ми дізналися сьогодні, що 1,5 мільйона людей залишилися без електрики лише в одній Одесі, відразу після удару дронами з боку Росії. В Одесі зараз близько 0 градусів Цельсія. Очевидно, що Путін намагається заморозити українців та примусити їх здатися. Він позбавляє мільйони людей води, електрики та обігріву. Це можна назвати злочином проти людства. Це воєнний злочин – приректи мільйони людей на холод та темряву, з метою заморозити їх, посеред зими. Так, це - воєнний злочин", - сказав Боррель.

Він зауважив, що мужність народу України заслуговує на повагу та визнання, але більше за це українці потребують від ЄС конкретної підтримки, і саме про це з європейськими урядовцями говорив сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який надав їм конкретний перелік запитів, від фінансових та військових, до потреб тренування та гуманітарної підтримки.

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"Ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Міністри дуже чітко висловили зобов’язання, - продовжувати військову підтримку для України. Вони погодилися підвищити фінансову стелю для Європейського фонду миру на 2 мільярди євро, плюс можливість подальшого збільшення ще на 3,5 мільярда євро. Ми будемо допомагати Україні у ремонті її енергетичної системи, ми підвищимо обсяги нашого експорту електроенергії в Україну. Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб забезпечити відповідальність для всіх, хто був залучений до цієї війни, з метою унеможливити безкарність за ці злочини", - наголосив високий представник ЄС.

"Росія вже програла цю війну морально й політично, і Україна має перемогти. Саме на цьому міністри наголосили сьогодні після цього обміну з міністром Кулебою: Україна має перемогти", - додав Боррель.

Як вже повідомлялося, сьогодні у Брюсселі відбулася Рада міністрів ЄС із закордонних справ, яка розглянула ситуацію з безпеки у зв’язку із агресією Росії проти України, заходи ЄС з реагування на цю агресію, а також ситуацію в Ірані.

Перед формальним засіданням Ради ЄС відбулася зустріч європейських урядовців із міністрами закордонних справ країн Східного Партнерства. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь в обох заходах в режимі телеконференції.