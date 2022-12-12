Росія обстрілює нас ракетами X-55, які Україна віддала за умовами Будапештського меморандуму, - Порошенко

Росія використовує для бомбардувань української території крилаті ракети Х-55, які Україна свого часу передала РФ за умовами Будапештського меморандуму – угоди про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це в ефірі британського телеканалу GB News заявив Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми є свідками того, що масовані удари з використанням крилатих ракет та іранських безпілотників є щоденною проблемою України. І це однозначно дуже небезпечний союз Росії та Ірану для нападу на Україну", – сказав Порошенко.

"Це – небезпека для всього світу. Разом з іранськими безпілотниками вони використовують крилаті ракети. Я хочу нагадати вам, що це ракети X-55. Я сумніваюся, що всі це розуміють, але ми передали їх Росії за умовами Будапештського меморандуму. Українські ракети були передані, коли Україна отримала гарантії безпеки від усього світу, і тепер ці ракети повертаються до нас", – зазначив лідер "ЄС".

"Це пряма відповідальність Путіна. І Пригожина, який є командиром ПВК "Вагнер", правої руки Путіна. Це відповідальність кремлівської верхівки. Тож нам потрібно багато працювати над створенням трибуналу для Путіна, щоб посадити його за грати в Гаазі", – наголосив Порошенко.

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