Росія обстрілює нас ракетами X-55, які Україна віддала за умовами Будапештського меморандуму, - Порошенко
Про це в ефірі британського телеканалу GB News заявив Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми є свідками того, що масовані удари з використанням крилатих ракет та іранських безпілотників є щоденною проблемою України. І це однозначно дуже небезпечний союз Росії та Ірану для нападу на Україну", – сказав Порошенко.
"Це – небезпека для всього світу. Разом з іранськими безпілотниками вони використовують крилаті ракети. Я хочу нагадати вам, що це ракети X-55. Я сумніваюся, що всі це розуміють, але ми передали їх Росії за умовами Будапештського меморандуму. Українські ракети були передані, коли Україна отримала гарантії безпеки від усього світу, і тепер ці ракети повертаються до нас", – зазначив лідер "ЄС".
"Це пряма відповідальність Путіна. І Пригожина, який є командиром ПВК "Вагнер", правої руки Путіна. Це відповідальність кремлівської верхівки. Тож нам потрібно багато працювати над створенням трибуналу для Путіна, щоб посадити його за грати в Гаазі", – наголосив Порошенко.