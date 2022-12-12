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Росія обстрілює нас ракетами X-55, які Україна віддала за умовами Будапештського меморандуму, - Порошенко

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Росія обстрілює нас ракетами X-55, які Україна віддала за умовами Будапештського меморандуму, - Порошенко
Росія використовує для бомбардувань української території крилаті ракети Х-55, які Україна свого часу передала РФ за умовами Будапештського меморандуму – угоди про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це в ефірі британського телеканалу GB News заявив Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми є свідками того, що масовані удари з використанням крилатих ракет та іранських безпілотників є щоденною проблемою України. І це однозначно дуже небезпечний союз Росії та Ірану для нападу на Україну", – сказав Порошенко.

"Це – небезпека для всього світу. Разом з іранськими безпілотниками вони використовують крилаті ракети. Я хочу нагадати вам, що це ракети X-55. Я сумніваюся, що всі це розуміють, але ми передали їх Росії за умовами Будапештського меморандуму. Українські ракети були передані, коли Україна отримала гарантії безпеки від усього світу, і тепер ці ракети повертаються до нас", – зазначив лідер "ЄС".

"Це пряма відповідальність Путіна. І Пригожина, який є командиром ПВК "Вагнер", правої руки Путіна. Це відповідальність кремлівської верхівки. Тож нам потрібно багато працювати над створенням трибуналу для Путіна, щоб посадити його за грати в Гаазі", – наголосив Порошенко.

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Топ коментарі

  • Ned Stark
    Американці не наполягали на тому, що неядерні ракети треба було віддати москалям... Це уже Кучма постарався, типу за газ віддав.
  • Андрій Саган
    американці свої інтереси захищали,івони їх захистили,не їх вина,що наші блюдолизи при першому же проханні віддали зброю якак гарантувала безпеку їх держави на 100%, це була просто безцінна річ,і тільки останній дибіл міг віддати ядерну зброю. В тому,що наші все просрали,винні не американці,вони свої інтереси защищали,і захистили,нашим продажним шкурам треба у них ще довго учитися як добиватися того що потрібно для своєї країни.
  • House Voter
    Треба викопати Кравчука з могили. Це його дітище, навіть якщо підписав його Кучма.

    Хитрий лис зробив так, як колись колись я почув від одного високого начальника:

    - Сім разів відмір, а відрізати - дай комусь іншому!
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