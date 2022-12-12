Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію ОАСК

12 грудня 2022 року комітет Верховної Ради з питань правової політики розглянув та підтримав внесений президентом Зеленським у квітні 2021 року як невідкладний законопроєкт 5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" та член комітету Ради з питань правової політики Роман Бабій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно розглянули на комітеті законопроекти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду - № 5369 та 5370. Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом. Крім цього, рекомендували призначити нашого колегу Максима Дирдина постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України", - повідомив він.

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Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте рішення комітету через 1,5 роки співпало з часом, коли Держдеп США наклав санкції на главу ОАСК Павла Вовка.