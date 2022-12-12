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Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію ОАСК

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Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію ОАСК
12 грудня 2022 року комітет Верховної Ради з питань правової політики розглянув та підтримав внесений президентом Зеленським у квітні 2021 року як невідкладний законопроєкт 5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" та член комітету Ради з питань правової політики Роман Бабій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно розглянули на комітеті законопроекти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду - № 5369 та 5370. Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом. Крім цього, рекомендували призначити нашого колегу Максима Дирдина постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України", - повідомив він.

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Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте рішення комітету через 1,5 роки співпало з часом, коли Держдеп США наклав санкції на главу ОАСК Павла Вовка.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Переставив слова в назві суду і це вже законопроект від клоуна.
  • Игорь Наумчук
    Через 1,5 року "як невідкладний"?! Щоб на вас,мерзоти,мухи яйця відкладали!
  • tomas marss
    Не хочуть бути як вовк,правильно краще злити таких вовків в унітаз і спокійно кататись по світу,бо інакше подорожі будуть тільки на сахалін!І скажіть що чарівний пендель від дяді сема не працює.І стало тревожно за свої активи зеленим слугам,і зійшло прозріння,що наступними кеглями можуть стати вони...
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