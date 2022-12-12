Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію ОАСК
Про це повідомив нардеп "Слуги народу" та член комітету Ради з питань правової політики Роман Бабій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно розглянули на комітеті законопроекти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду - № 5369 та 5370. Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом. Крім цього, рекомендували призначити нашого колегу Максима Дирдина постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України", - повідомив він.
Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте рішення комітету через 1,5 роки співпало з часом, коли Держдеп США наклав санкції на главу ОАСК Павла Вовка.