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Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, - Reuters

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Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, - Reuters
За даними Reuters, через високу інтенсивність використання артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Вони (Росія) зняли боєприпаси із застарілих запасів, що свідчить про те, що вони готові використовувати ці старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому", – сказав високопосадовець міністерства оборони США. на умовах анонімності.

За оцінками Пентагону, за умови такої ж інтенсивності вогню й відсутності постачання з інших країн – зокрема Ірану та Північної Кореї – Росія вичерпає всі придатні боєприпасів до початку 2023 року.

"Ми оцінюємо це з урахуванням інтенсивності вогню, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси під кутом того, що ми називаємо повністю придатними артилерійськими та ракетними боєприпасами", – сказав посадовець.

Він зауважив, що використання Росіє. старих запасів пов'язане з певними ризиками: "Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вистрілять, або, коли вони приземляться, що вони вибухнуть".

Також читайте: Пентагон зробив великі замовлення на 155-мм снаряди для ЗСУ, - Reuters

Топ коментарі

  • stels400
    Це означає лише одне є чим стріляти і чим вбивати не треба себе тішити або фантазувати або те що нам парюють що в них то снаряди закінчуються то ракети.Лайна там досить.Навіть один снаряд принесе біди.
  • дмитрий a4f273bf
    Нам бы о своих снарядах, и не только, думать, об их количестве, качестве и цене. А дурного чугуния на Рашке предостаточно, да и металл, порох и ВВ никуда не делись, и дурные нефтегазовые деньги пока есть, на войну хватит. У нас уже были 2-3 недели, только не понятно с какого именно дня считать
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Надіятись на те, що вони не вибухнуть при попаданні в ціль,- вершина оптимізму, все одно, що вистрибнути з літака без парашута в надії, що попадеш в скирту сіна 🤔🧐😁
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