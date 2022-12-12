Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, - Reuters
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Вони (Росія) зняли боєприпаси із застарілих запасів, що свідчить про те, що вони готові використовувати ці старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому", – сказав високопосадовець міністерства оборони США. на умовах анонімності.
За оцінками Пентагону, за умови такої ж інтенсивності вогню й відсутності постачання з інших країн – зокрема Ірану та Північної Кореї – Росія вичерпає всі придатні боєприпасів до початку 2023 року.
"Ми оцінюємо це з урахуванням інтенсивності вогню, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси під кутом того, що ми називаємо повністю придатними артилерійськими та ракетними боєприпасами", – сказав посадовець.
Він зауважив, що використання Росіє. старих запасів пов'язане з певними ризиками: "Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вистрілять, або, коли вони приземляться, що вони вибухнуть".