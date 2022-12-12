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Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз - посилюємо санкції, - Шольц

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Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз - посилюємо санкції, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив відновлення економічних відносин із Росією, але зауважив, що це можливо лише після припинення нею війни в Україні.

Таке Шольц сказав на заході, присвяченому 70-річчю Комітету з питань східноєвропейських економічних відносин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами канцлера Німеччини, Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті після закінчення війни в Україні, тому, за його словами, дуже важливо підготуватися до цього часу.

"Зрозуміло одне: на сьогоднішній день відносини, які у нас були, згортаються. Але Росія, яка закінчує війну, і громадяни в Росії, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потребують шансу на те, що в інший час можна буде знову розпочати економічну співпрацю", – зазначив він.

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"Тільки це не зараз. Зараз ми посилюємо санкції", – додав Шольц.

Німецький канцлер зауважив, що президент РФ Володимир Путін своєю війною руйнує не лише інфраструктуру України та вбиває українців, а й також руйнує майбутнє Росії. "І саме це він має виправдовувати перед власною країною і власним народом, на майбутнє якого він таким чином впливає", – сказав він.

Шольц знову повторив, що мета війни Росії – поділити Європу на сфери впливу й створити нову російську імперію, заради чого вона йде на серйозні порушення міжнародного права: руйнує інфраструктуру та вбиває людей.

"Саме тому Росія не повинна виграти цю війну. І Росія не виграє війну", – підсумував він.

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Топ коментарі

  • Женя-Женя
    пригласить русских на олимпиаду - это тоже посилення санкцій?
    они там в пабликах ус*ются от счастья, как путин всех поимел и как все возвращается как было....
  • Женя-Женя
    это не ошибка, а катастрофа. Плевок в лицо всем нам, погибшим, сиротам, замордованным, инвалидам. Сначала борис годунов, теперь олимпиада. Что дальше??? Просто мерзость
  • Історик Воєнрук
    Не буде у вас вже ніякої співпраці. З рф. Можливо з мацковською та іншими «народно-демократичними республіками».
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